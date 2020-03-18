Apple показала новые iPad Pro: какие характеристики

Компания Apple представила новую модель iPad Pro – с лазерным дальномером (LiDAR) и поддержкой трекпада.

Гаджет также получил новый чип A12Z Bionic и сверхширокоугольную камеру. Об этом говорится на сайте производителя.

Примечательно, что помимо нового iPad Pro, компания показала и обновленный кейс с клавиатурой Magic Keyboard и встроенным трекпадом. Отмечается, что это устройство будет поддерживать multi-touch жесты, оно также получило "плавную регулировку наклона" и подсветку клавиш.

Apple представила новую модель iPad Pro apple.com/ru/ipad-pro

В Apple заявили, что не стали копировать традиционные курсоры, как на macOS. Теперь, когда пользователи будут перемещать пальцы по трекпаду iPad Pro, курсор сам будет "подсвечивать" элементы интерфейса.

"Новая модель планшета получила обновленный восьмиядерный процессор A12Z Bionic. Среди основных изменений в чипе улучшенная архитектура термовыделения и контроллеры производительности", – говорится на сайте компании.

Apple представила новую модель iPad Pro apple.com/ru/ipad-pro

Помимо этого, подчеркивается, что одним из главных нововведений в iPad Pro стала новая система камер – основной широкоугольный модуль с разрешением 12 МП с поддержкой 4К видеозаписи и второй сверхширокоугольный сенсор с разрешением 10 МП. Последний позволяет захватить вдвое больше пространства.

Цены на новый iPad Pro с LiDAR-датчиком и поддержкой трекпада:

iPad Pro на 11 дюймов стоит от $799, а клавиатура с трекпадом – $299;

iPad Pro на 12,9 дюймов – от $949, клавиатура с трекпадом – $349.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые поставки iPhone будут существенно ограничены из-за эпидемии коронавируса в Китае. В компании Apple это объяснили спадом производства на фабриках, которые находятся в КРН, и заботой о здоровье их сотрудников.

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