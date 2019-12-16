Apple и Tesla — вне конкуренции: назван топ-10 лучших гаджетов

Журнал Time назвал десять самых важных изобретений, которые оказали наибольшее влияние на уходящее десятилетие.

Об этом говорится на сайте издания. Также в список попали три устройства компании Apple и электромобиль Tesla.

Рейтинг Apple time.com

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Самым влиятельным гаджетом последних десяти лет назван планшет Apple iPad. По словам автора статьи, до выпуска iPad в 2010 году планшетные компьютеры представлялись обывателям чем-то из разряда научной фантастики.

Планшет Apple iPad time.com

Однако Apple удалось создать уникальный и удобный гаджет с огромной базой приложений и опций, задавший тон на последующие десять лет разработок в этой сфере.

На второе место списка попал необычный гаджет – автомобиль Tesla Model S. Автор отмечает, что представить себе машину в роли гаджета сложно ровно до тех пор, пока вы не сели за руль вышедшей в 2012 году Model S, и предлагает воспринимать автомобиль как iPod среди машин с той лишь разницей, что этот "плеер" может разогнаться с нуля до ста километров в час за 2,3 секунды.

Электрокар Tesla Model S time.com

Также в список попали:

портативный компьютер Rapsberry Pi;

платформа Google Chromecast;

квадрокоптер DJI Phantom;

портативная колонка Amazon Echo;

часы Apple Watch;

наушники Apple AirPods;

игровая платформа Nintendo Switch;

геймпад Xbox Adaptive Controller, разработанный для комфортного использования людей с ограниченными возможностями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что электрокары Tesla вошли в список лучших изобретений десятилетия по версии издания The Verge.

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