Apple и Tesla — вне конкуренции: назван топ-10 лучших гаджетов

Журнал Time назвал десять самых важных изобретений, которые оказали наибольшее влияние на уходящее десятилетие.
Об этом говорится на сайте издания. Также в список попали три устройства компании Apple и электромобиль Tesla.
Рейтинг Apple
time.com
Самым влиятельным гаджетом последних десяти лет назван планшет Apple iPad. По словам автора статьи, до выпуска iPad в 2010 году планшетные компьютеры представлялись обывателям чем-то из разряда научной фантастики.
Планшет Apple iPad
time.com
Однако Apple удалось создать уникальный и удобный гаджет с огромной базой приложений и опций, задавший тон на последующие десять лет разработок в этой сфере.
На второе место списка попал необычный гаджет – автомобиль Tesla Model S. Автор отмечает, что представить себе машину в роли гаджета сложно ровно до тех пор, пока вы не сели за руль вышедшей в 2012 году Model S, и предлагает воспринимать автомобиль как iPod среди машин с той лишь разницей, что этот "плеер" может разогнаться с нуля до ста километров в час за 2,3 секунды.
Электрокар Tesla Model S
time.com
Также в список попали:
портативный компьютер Rapsberry Pi;
платформа Google Chromecast;
квадрокоптер DJI Phantom;
портативная колонка Amazon Echo;
часы Apple Watch;
наушники Apple AirPods;
игровая платформа Nintendo Switch;
геймпад Xbox Adaptive Controller, разработанный для комфортного использования людей с ограниченными возможностями.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что электрокары Tesla вошли в список лучших изобретений десятилетия по версии издания The Verge.
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