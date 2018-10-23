В Apple раскрыли один из важных секретов iPhone

Буквы в названиях моделей iPhone чаще всего ничего не означают.

Об этом заявил вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер изданию Engadget.

Apple давала объяснения названиям своих моделей всего несколько раз. На презентации iPhone 3GS в 2009 году Шиллер заявил, что буква S означает "speed" ("скорость").

После выхода iPhone 4S в 2011 году гендиректор Apple Тим Кук сказал, что на этот раз S расшифровывается как Siri. Это голосовой помощник, который впервые был встроен в функционал iPhone 4S.

Для моделей 5C, 5S и 6S Apple не давала никаких объяснений.

Буквы в названии iPhone SE, вышедшего в 2016 году, снова расшифровал Фил Шиллер. Они означают "Special Edition" ("специальная версия").

Буквы в названиях последних моделей айфонов — XS и XR, как говорит Шиллер, не значат ничего. Однако он признался, что лично ему они напоминают об автомобилях, потому что автопроизводители нередко используют буквы S и R в названиях моделей дорогих спорткаров.

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