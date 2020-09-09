Телескоп Hubble сумел сделать фантастическое фото скопления разноцветных звезд

Свежее фото, сделанное космическим телескопом Hubble, появилось в сети. На нем запечатлено шаровое скопление NGC 1805, которое входит в состав Большого Магелланова Облака.

Снимок опубликовал Telegram-канал Rings&Moons. Изображение содержит в себе много разноцветных звезд, которые вращаясь близко друг к другу, создают два разных типа света.

Фото, сделанное космическим телескопом Hubble Telegram-канал Rings&Moons

Как правило, такие образования состоят из старых, холодных звезд. Но NGC 1805 представляет собой интересное исключение из правил.

Обычно шаровые скопления содержат звезды, рожденные одновременно; однако NGC 1805 – необычное, поскольку, похоже, вмещает две разные популяции звезд с разницей в возрасте в миллионы лет.

Специалисты считают, что наблюдение за такими скоплениями звезд может помочь астрономам понять, как звезды эволюционируют и какие факторы определяют продолжительность их существования.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что с помощью телескопа Hubble удалось сфотографировать " галактику звездных взрывов".