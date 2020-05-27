Телефон опасно заряжать всю ночь: эксперт раскрыл важный нюанс

Опасно оставлять смартфона на зарядке на всю ночь, ведь это может отрицательно повлиять на его работу.
Как правильно заряжать телефон рассказала IT-эксперт Михаил Коган, передает "Прайм".
Специалист пояснил, что на ночь лучше всего оставлять заряжаться смартфон в режиме полета. В таком случае это поможет ограничить излучение сигналов.
Эксперт объяснил, как правильно заряжать смартфон
"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и тем более, доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", – сообщил Коган.
При этом эксперт добавил, что нет однозначного ответа об опасности ночной зарядки смартфона. Например, он дал совет не оставлять телефон под подушкой на ночь. А днем при общении по возможности использовать гарнитуру.
По его словам, электромагнитное излучение от смартфона может негативно влиять детей, мозг которых только формируется и восприимчив к такому роду излучений.
Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь
Как сообщал OBOZREVATEL:
Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.
Эксперты сообщили, что для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.
Эксперты пояснили, почему нельзя заряжать смартфон на 100%. Кроме того, повреждение смартфона и износ аккумулятора могут быть одной из причин медленной зарядки.
Также эксперты рассказали, как защитить телефон и установить антивирус.
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