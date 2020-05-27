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27 мая • обновлено в 13:11
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Телефон опасно заряжать всю ночь: эксперт раскрыл важный нюанс

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Опасно оставлять смартфона на зарядке на всю ночь, ведь это может отрицательно повлиять на его работу.

Как правильно заряжать телефон рассказала IT-эксперт Михаил Коган, передает "Прайм".

Специалист пояснил, что на ночь лучше всего оставлять заряжаться смартфон в режиме полета. В таком случае это поможет ограничить излучение сигналов.

Эксперт объяснил, как правильно заряжать смартфон

Эксперт объяснил, как правильно заряжать смартфон

"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и тем более, доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", – сообщил Коган.

При этом эксперт добавил, что нет однозначного ответа об опасности ночной зарядки смартфона. Например, он дал совет не оставлять телефон под подушкой на ночь. А днем при общении по возможности использовать гарнитуру.

По его словам, электромагнитное излучение от смартфона может негативно влиять детей, мозг которых только формируется и восприимчив к такому роду излучений.

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
Смартфон
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