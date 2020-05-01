Тайна Тунгусского метеорита: ученые выдвинули неожиданную версию

Ученые усомнились в падении так называемого Тунгусского метеорита в июне 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в российской Сибири.

Как пишет издание "Популярная механика", до сих пор считалось, что мощный взрыв, который повалил деревья на площади в несколько тысяч квадратных километров, вызвал ряд других разрушений, свечение неба и светящиеся облака, был вызван падением метеорита или другого космического тела.

Место падения "Тунгусского метеорита"

"Мы рассчитали траекторные характеристики для космических объектов диаметром от 200 до 50 метров, состоящих из железа, льда или каменных пород, таких как кварц и лунный грунт. Модель показывает, что Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления", – пояснил ведущий научный сотрудник института физики им. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, профессор института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Сергей Карпов.

Коллектив ученых смоделировал поведение потенциального космического объекта. В модели учитывали его траекторию и массу, внешние действующие на него силы и изменения начальной скорости, изменение траектории движения космического тела в зависимости от аэродинамического сопротивления, угла и скорости входа в атмосферу, свойств материала тела и его прохождения через различные слои атмосферы.

Исходя из этих данных, исследователи пришли к выводу, что разрушения могли быть вызваны железным астероидом с наиболее вероятным размером от 100 до 200 метров, который прошел сквозь атмосферу Земли при минимальной высоте полета 10−15 км со скоростью около 20 км/с и продолжил движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы (она могла превышать 3 миллиона тонн), сохранив при этом свою целостность.

Ударная волна, созданная таким космическим объектом, вполне могла создать те разрушения, что наблюдались в районе падения предполагаемого метеорита.

Пожары также мог вызвать астероид – голова болида с температурой излучающей поверхности свыше 10000 градусов на минимальной высоте полета на поверхности Земли способна создать достаточную для воспламенения горючих материалов температуру. За счет поглощения оптического излучения от болида в расчетное время пролета над эпицентром всего в течение 1−1,5 секунд могли загореться деревья.

Ученые намерены продолжить расчеты амплитуды ударной волны в районе эпицентра в разных условиях, изменяя температуру поверхности астероида на длине траектории и развивая во времени процесс прохождения тела в атмосфере, включая его разрушение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что энергия Тунгусского взрыва составила 10-40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с энергией двух тысяч одновременно подорванных ядерных бомб.

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