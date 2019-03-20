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Суперлуние 21 марта: когда украинцы смогут наблюдать

1.1тЧитать материал на украинском

В ночь на 21 марта в 3:43 по киевскому времени украинцы смогут наблюдать Суперлуние — необычное явление, когда спутник Земли будет казаться на 10% больше, чем обычно.

В это время Луна достигнет перигея, будет находится ближе всего к Земле на своей эллиптической орбите и, следовательно, покажется максимально большой для тех, кто наблюдает, пишет Space.com.

Это Суперлуние получило название "червячного" — считается, что в это время земля начинает прогреваться и становится более теплой и влажной, поэтому появляются первые дождевые черви.

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Особенностью станет то, что оно произойдет через несколько часов после весеннего равноденствия.

Суперлуние 21 марта: когда украинцы смогут наблюдать

Суперлуние 21 марта: когда украинцы смогут наблюдать
Суперлуние 21 марта: когда украинцы смогут наблюдать

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее суперлуние наблюдалось месяц назад, в феврале 2019 года. Очевидцы показали в сети волшебные фото.

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Место
Украина
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