Суперлуние 21 марта: когда украинцы смогут наблюдать

В ночь на 21 марта в 3:43 по киевскому времени украинцы смогут наблюдать Суперлуние — необычное явление, когда спутник Земли будет казаться на 10% больше, чем обычно.

В это время Луна достигнет перигея, будет находится ближе всего к Земле на своей эллиптической орбите и, следовательно, покажется максимально большой для тех, кто наблюдает, пишет Space.com.

Это Суперлуние получило название "червячного" — считается, что в это время земля начинает прогреваться и становится более теплой и влажной, поэтому появляются первые дождевые черви.

Особенностью станет то, что оно произойдет через несколько часов после весеннего равноденствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее суперлуние наблюдалось месяц назад, в феврале 2019 года. Очевидцы показали в сети волшебные фото.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!