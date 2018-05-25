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Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Директор военных программ Центра РазумковаВсе статьи автора

"Стугны" в ООС из воздуха не возьмутся

6.7т

Петр Порошенко поручил увеличить количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" в зоне проведения ООС на Донбассе. - Ред.

"Стугна" - это вид высокоточного оружия, которое позволяет уничтожать бронетанковую технику и другие подвижные и неподвижные цели на больших дальностях. И их оснащение Вооруженных Сил, особенно на передовой - это на самом деле повышение боевых и огневых возможностей по предотвращению танковых и вообще атак противника. Это мера необходимая.

Другой вопрос, что они просто по приказу ниоткуда не берутся. Если речь идет о том, что они недавно были испытаны, то это не говорит о том, что налажено их серийное производство. Т.е. они нужны на передовой не в количестве одной, двух или пятидесяти штук, а порядка нескольких сотен. И здесь одного приказа Порошенко мало. Необходимо, чтобы они были включены в госзаказ. Причем они должны были быть включены в госзаказ еще в начале года, когда верстался бюджет и распределение этого бюджета. Потому что любое предприятие действует по плану, и если там не заложено производство этих боеприпасов в определенный момент, то они из воздуха не возьмутся. Это еще раз говорит о том, что в нашем политическом и военном руководстве отсутствует напрочь стратегическое планирование.

Новости
Это действительно грозное оружие с единственным недостатком

"Стугны" еще не пошли в серию. В принципе в госзаказе определено - выделить средства на увеличение количества этих "Стугн", но на дворе май. Они за это время не успеют этого сделать. Когда принимаешь какие-то решения, необходимо понимать технологию. Вот заложили какое-то количество денег на производство этих "Стугн", вот они начали разворачивать, не производить уже, а только разворачивать серийное производство. Это не один день, это займет несколько месяцев в лучшем случае. Это если производство опытное - если технология полностью отработана, заключены контракты на поставку оборудования и т.д. А если нет, то на это уходят годы. Поэтому такого не бывает, чтобы "я сегодня щелкнул пальцем, а завтра уже все это появилось".

Насколько дорогие "Стугны" по сравнению с теми же "Джавелинами"?

Точную сумму не могу назвать, но они на самом деле дешевле обойдутся по понятным причинам. Потому что у нас все основные комплектующие отечественного производства.

Когда речь заходит о технической помощи, поддержке или о закупке за границей чего-то, то речь упирается во время. Т.е. если нам это нужно сегодня, а сегодня у нас этого нет, то приходится покупать по завышенной цене не Западе. Или просить помощи в поставке этого чего-то - того же радиоэлектронного оборудования, средств связи и т.п. Мы вынуждены из-за отсутствия временного интервала идти на экономические издержки. И поэтому развитие оборонно-промышленного сектора для нас - одна из первоочередных задач.

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Автор
Николай СунгуровскийНиколай Сунгуровский
Тема
вооружения
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныООС
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