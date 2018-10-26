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Стало известно о новом достижении искусственного интеллекта: опубликованы фото

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Искусственный интеллект написал картину, которую продали за за 432 тыс. дол. на аукционе Christie's Prints and Multiples в Нью-Йорке.

"Портрет Эдмонда Белами" - одна из 11 работ в серии портретов несуществующих людей, которые создал AI, сообщил Engadget.

Картина 70х70 см выполенна в виде принта на холсте.

Как отметили представители аукциона, это первое произведение, сделанное искусственным интеллектом для продажи на крупном аукционе. Ожидалось, что полотно принесет от 7 до 10 тыс. дол. США.

Стало известно о новом достижении искусственного интеллекта: опубликованы фото
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Картина была создана при помощи алгоритма, известного как Generative Adversarial Networks (GAN), который был разработан парижским коллективом искусств Obvious. Алгоритм ориентировался на портреты, написанные между XIV и XX веками.

Стало известно о новом достижении искусственного интеллекта: опубликованы фото

После этого нейронная сеть на основе полученной информации практиковалась в имитации особенностей, которые наблюдались в портретах, написанных людьми, при создании своего собственного произведения. Практика продолжалась до тех пор, пока другая нейросеть не смогла найти отличия в написании между созданными человеком картинами и другой нейросетью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали захватывающие фото космоса.

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