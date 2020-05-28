Стало известно, как будет выглядеть iPhone 13. Первое фото

iPhone 13 от компании Apple выйдет в 2021 году и будет оснащен четырьмя камерами и лидаром.

Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на свои источники, опубликовав чертеж будущего смартфона.

iPhone

Согласно информации iPhone 13 получит такие модификации:

Широкоугольный объектив на 64 мегапикселя с 1-кратным оптическим и 6-кратным цифровым увеличением

40-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным и 5-кратным оптическим увеличением и 15-20-кратным цифровым увеличением

64-мегапиксельная анаморфная линза с ориентацией на съемку видео высокой детализации (2.1: 1)

40-мегапиксельный широкоугольный объектив с пятикратным оптическим увеличением и гибридным увеличением, позволяющим увеличивать объекты на фото до 20 крат

LiDAR 4.0 – технология, что отвечает за оценку глубины кадра и функции дополненной реальности

Издание пишет, что до начала выхода iPhone 13 компания Apple может изменить такую компоновку камер.

iPhone 13 MacRumors

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