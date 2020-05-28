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28 мая • обновлено в 16:38
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Стало известно, как будет выглядеть iPhone 13. Первое фото

2.3т
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iPhone 13 от компании Apple выйдет в 2021 году и будет оснащен четырьмя камерами и лидаром.

Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на свои источники, опубликовав чертеж будущего смартфона.

iPhone

iPhone

Согласно информации iPhone 13 получит такие модификации:

  • Широкоугольный объектив на 64 мегапикселя с 1-кратным оптическим и 6-кратным цифровым увеличением

  • 40-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным и 5-кратным оптическим увеличением и 15-20-кратным цифровым увеличением

  • 64-мегапиксельная анаморфная линза с ориентацией на съемку видео высокой детализации (2.1: 1)

  • 40-мегапиксельный широкоугольный объектив с пятикратным оптическим увеличением и гибридным увеличением, позволяющим увеличивать объекты на фото до 20 крат

  • LiDAR 4.0 – технология, что отвечает за оценку глубины кадра и функции дополненной реальности

Издание пишет, что до начала выхода iPhone 13 компания Apple может изменить такую компоновку камер.

iPhone 13

iPhone 13

MacRumors

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple представила новую версию телефона iPhone SE.

Также эксперты дали советы, как правильно откалибровать аккумулятор iPhone.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Теги
iPhone Apple
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