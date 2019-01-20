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США вывели на орбиту Земли секретный спутник: как это было

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Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Запуск осуществила компания United Launch Alliance с пускового комплекса 6 на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, сообщает "Интерфакс". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Сведения засекречены. Известно лишь, что на эллиптическую полярную орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

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США вывели на орбиту Земли секретный спутник: как это было

Twitter United Launch Alliance

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра – такое же, как на американском космическом телескопе "Хаббл", который в свое время был создан компанией "Локхид Мартин" на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает "Хаббл" и имеет длину 19,5 метров, диаметр – около 3 метров.

США вывели на орбиту Земли секретный спутник: как это было

Twitter United Launch Alliance

США вывели на орбиту Земли секретный спутник: как это было

Twitter United Launch Alliance

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 23 декабря успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки.

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Место
США
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Почему не пишут. что ракета запущена с помощью украинцев? Ведь именно они чистят унитазы в туалетах для персонала космодрома Ванденберг в Калифорнии.
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CARGO 100
CARGO 100
А шоже не написали, шо с помощью Украины?
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