США вывели на орбиту спутник-шпион для слежки за Россией. Видео и фото

Тяжелая ракета Delta IV Heavy компании United Launch Alliance вывела на орбиту секретный спутник для американской разведки. Он будет использоваться в том числе для слежки за Россией и прослушки.

Стартовала миссия с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида, пишет "Лига.Новости". Запуск состоялся 11 декабря в 03:09 ночи по киевскому времени (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

Данные о спутнике-шпионе засекречены. Предположительно, это Orion 10 (Mentor 8), пишет издание. Его закрепят в экваториальной плоскости на геосинхронной орбите.

Orion (Mentor/Advanced Orion) – многозадачные американские спутники-шпионы радиоэлектронной разведки серии Project 8300. В частности, они могут перехватывать телеметрию ракет РФ и КНР, каналы связи между людьми, а также снимать разведданные с чужих измерительных приборов.

Спутник-шпион американской разведки

Предположительно, спутники этой серии оснащены основной антенной габаритами более 100 м в развернутом состоянии. Разрабатываются они при участии ЦРУ. Всего на орбиту запущено семь таких аппаратов стоимостью (по разным оценкам) от $1 млрд и выше каждый.

Delta IV Heavy, которая вывела спутник-шпион на орбиту, – это двухступенчатая одноразовая ракета компании Boeing. Ее запуск стоит около $400 млн. Высота ракеты составляет около 71 м, масса в полной загрузке – до 733 т.

Запуск ракеты на орбиту ULA

Нынешний запуск Delta IV Heavy – 12-й по счету, однако первый в 2020 году с использованием самой тяжелой ракеты данной серии. Предыдущий состоялся 19 января 2019-го, тогда на орбиту запустили зонд-разведчик. Еще раньше, в 2018-м, Delta IV Heavy по заказу NASA успешно вывела к Солнцу зонд "Паркер" (Parker Solar Probe).

Следующий запуск ракеты запланирован на 2022 год.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что компания SpaceX Илона Маска не смогла провести первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который в будущем должен был бы доставить человека на Марс.

Запуск был отменен буквально за мгновение до старта из-за автоматического отключения одного из двигателей Raptor на T-1 секунде. Восьмая тестовая модель многоразового межпланетного космического корабля Starship должна была подняться на 15 километров, а потом осуществить управляемую вертикальную посадку на стартовую площадку.