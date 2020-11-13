США отправили в Израиль уникальный истребитель F-35. Фото

Алексей Титофф Технологии 02:40, 13.11.2020

Израиль получил уникальный американский истребитель пятого поколения F-35I Adir, который будет применяться для испытаний.

Как пишет The Drive, воздушное судно разместилось на израильской базе ВВС Тель-Ноф. Истребитель станет частью эскадрильи Летно-испытательного центра (FTC), также известного под аббревиатурой MANAT.

"Этот уникальный самолет, не входивший ни в один другой контракт с F-35, позволит нам начать работу по модернизации возможностей истребителя, чтобы он отвечал нашим особым эксплуатационным требованиям", – сообщили в испытательном центре ВВС Израиля.

Истребитель пятого поколения F-35I Adir
The Drive

Издание отмечает, что возможно самолет будет тестировать новый тип вооружения. Известно, что в Израиле разрабатывают управляемые бомбы Rafael Spice, которые могут эффективно поражать наземные цели.

F-35I Adir прибыл на базу в Израиль
The Drive

Как сообщал OBOZREVATEL, в США сделали новые фото самого загадочного военного самолета Lockheed F-117 Nighthawk.

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