США испытали ракету-"убийцу" российских С-400: появились фото и видео

В штате Нью-Мексико (США) прошли успешные испытания ракеты системы "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM).

Американский генерал Джон Рафферти рассказал изданию Breaking Defense, что ракета поступит на вооружение в 2023 году и должна будет значительно усилить армию США. Как ожидается, ракета сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону на европейском направлении, представленную ракетными комплексами С-400.

Также сообщается, что ракеты PrSM будут иметь дальность поражения по меньшей мере 500 км.

Ракета PrSM и ее характеристики breakingdefense.com

Российский комплекс C-400 youtube.com

Как сообщал OBOZREVATEL, США 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны. Россия также вышла из ДРСМД.

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