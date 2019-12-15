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15 декабря • обновлено в 12:11
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США испытали ракету-"убийцу" российских С-400: появились фото и видео

2.5т
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В штате Нью-Мексико (США) прошли успешные испытания ракеты системы "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM).

Американский генерал Джон Рафферти рассказал изданию Breaking Defense, что ракета поступит на вооружение в 2023 году и должна будет значительно усилить армию США. Как ожидается, ракета сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону на европейском направлении, представленную ракетными комплексами С-400.

Также сообщается, что ракеты PrSM будут иметь дальность поражения по меньшей мере 500 км.

Ракета PrSM и ее характеристики

Ракета PrSM и ее характеристики

breakingdefense.com

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Российский комплекс C-400

Российский комплекс C-400

youtube.com

Как сообщал OBOZREVATEL, США 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны. Россия также вышла из ДРСМД.

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Темы
Вооружение Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Теги
C-400 ракеты
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
какие-то мультики
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, а с чего они взяли, что эти Vergeltungswaffe смогут преодолеть С400? Потому что им так хочется?
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5
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Борисс Робот
Борисс Робот
Кристина Стефанова, потому что тебе так не хочется...
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Пигин Макс
Пигин Макс
К 2023 году, у России будут уже новые С-600...
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
Борисс Робот, Ну что ты? Украинского))))))))))
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0
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пигин Макс, китайского производства...???
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