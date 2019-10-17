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17 октября • обновлено в 13:16
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"Спасения нет": озвучены характеристики украинской ракеты против РФ

1.3т Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в мире нет средств противодействия ракетам "Молния", разработанным в Украине.

"Это новое поколение противокорабельных ракет", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя сообщение о новом украинском вооружении.

По его словам, ракету "Молния" производит украинское конструкторское бюро "Южное". Она была представлена на недавней выставке в Киеве "Оружие и безопасность – 2019", где "КБ пыталось ее позиционировать как одну из своих очень неплохих разработок".

Как пояснил эксперт, "Молния" – сверхзвуковая противокорабельная ракета, скорость которой составляет порядка 2000-2500 километров в час (скорость звука составляет порядка 1200 километров в час, – Ред).

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"Средств противостояния таким ракетам на сегодняшний день в мире практически нет. Со сверхзвуковыми ракетами очень тяжело бороться. Например, израильский "Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты", – рассказал Жданов.

Таким образом, "если приблизиться к вероятному противнику на дальность пуска, захватить цель и произвести пуск, гарантия попадания практически 100%", – заверил он.

По словам эксперта, "Молния" может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту Российской Федерации в Черном море и флотилии РФ в Азовском море.

"Если мы будем наращивать свою береговую оборону, то это будет направлено, в первую очередь, против вероятного противника – РФ", – заметил он.

Ракета "Молния", разработка КБ "Южное"

Ракета "Молния", разработка КБ "Южное"

Антикор

В то же время эксперт подчеркнул: "Перспективы применения ракеты "Молния" зависят от обстановки. Если будет принято решение обороняться или нападать, то они, конечно, будут применяться".

Как писал OBOZREVATEL, китайское издание Sohu сообщило о том, что Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая станет настоящим вызовом для Черноморского флота России.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины оружие ракеты
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филипп филипыч
филипп филипыч
кстати не важно полетит эта модернизированная х-31 или нет. и не важно что пусковых установок для них нет. важно заявить об этом. протрубить про врага и распилить бабло)) уж в чем чем а в этом этих ребят не догнать))
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филипп филипыч
филипп филипыч
да да эта выставка "Оружие и безопасность – 2019" знаменита уже тем что на ней демонстрировали военные авто с запчастями из россии)) прикольно было)
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
филипп филипыч, -прикольно будет тогда, когда эта запчасть залетит тебе в голову.
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