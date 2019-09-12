"Лучший кандидат на обитаемость": астрономы впервые обнаружили "водяную" планету

Астрономы из Университетского колледжа Лондона обнаружили планету, которая вероятно полностью заполнена водой.

Экзоланета K2-18b была обнаруженна еще четыре года назад в созвездии Льва примерно в 110 световых годах от Земли, но "присмотрелись" исследователи к ней только сейчас. Об этом сообщает КП со ссылкой на NASA.

Ученые, специализируются в области экзохимии, воспользовались данными, которые в период с 2016 по 2017 год передавал космический телескоп "Хаббл" (NASA’s Hubble Space Telescope). Они изучили изменения света звезды в то время, когда по ее диску проходила планета — та самая K2-18b. Спектральный анализ выявил атмосферу и пары воды, которые присутствовали в ней. Астрономы оценили содержание воды вплоть до 50 процентов.

Астрономы впервые обнаружили "водяную" планету NASA

Исследователи даже не исключают, что планета эта — сплошной океан. Вроде Соляриса Станислава Лема. А поскольку K2-18b находится в так называемой зоне обитаемости, то есть, на комфортном расстоянии от своего светила, то вода эта скорее всего жидкая — способствующая зарождению и развитию жизни.

Планета оказалась больше Земли примерно в 2,4 раза и почти в 8 раз тяжелее. Ее плотность составляет 4 с лишним грамма на кубический сантиметр. Данный факт свидетельствует о том, что планета — каменистая. То есть, такая же, как и наша. Помимо наличия воды, у нее почти наверняка имеется атмосфера. Состав атмосферы пока не известен. Но астрономы предполагают, что в ней присутствуют водород и гелий. Супер-земли — называют подобных гигантов.

Астрономы впервые обнаружили "водяную" планету NASA

К2-18 — красный карлик. Эта звезда примерно в 2 раза легче нашего Солнца и почти в три раза меньше его. Но планете хватает света и тепла. И того, и другого она получает не меньше, чем наша Земля. Поскольку расположена очень близко к своему маленькому красному карлику. Год на K2-18b длится 33 земных дня.

Результаты обнадежили: K2-18b может быть обитаемой.

"K2-18b — лучший кандидат на обитаемость, который у нас сейчас есть", — так теперь отзывается о планете Ангелос Цирас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миф о планете-убийце получил разоблачение, поскольку за 70 лет с момента ее вероятного открытия у человечества не появилось ни одного тому подтверждения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!