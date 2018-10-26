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Спасут во время бедствий: дронам придумали необычное применение

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Ученые из Стэнфордского университета и Disney Research разработали новый тип дронов - крошечные FlyCroTug. Их потенциально можно будет применять во время катастроф и бедствий.

Возможности беспилотников разработчики продемонстрировали в видео, сообщило издание Spectrum.ieee.org(чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Люди не могут протиснуться через заваленные обломками участки, не могут войти в горящее здание и найти там людей. Но это могли бы сделать дроны.

Спасут во время бедствий: дронам придумали необычное применение

Так, крошечные беспилотники не только достаточно малы, чтобы перемещаться по тесным участкам, но также могут тянуть во много раз больше собственного веса, чтобы получать доступ к новым областям и даже открывать двери.

Спасут во время бедствий: дронам придумали необычное применение
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Они специально оборудованы для работы с большими задачами, благодаря инновационной системе крепления, которая позволяет им привязываться к объектам, прижиматься к ним и плотно прилегать.

Как сообщает издание, хотя дроны очень способны для своих небольших размеров, они все еще требуют удаленного управления от человека-оператора. Это не беспилотники с искусственным интеллектом, которые работают сами по себе. Но это не означает, что в будущем они не смогут обзавестись AI. В основном они разрабатываются для работы в экстремальных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в SpaceX собрались установить новое уникальное достижение.

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