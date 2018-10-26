Спасут во время бедствий: дронам придумали необычное применение

Ученые из Стэнфордского университета и Disney Research разработали новый тип дронов - крошечные FlyCroTug. Их потенциально можно будет применять во время катастроф и бедствий.

Возможности беспилотников разработчики продемонстрировали в видео, сообщило издание Spectrum.ieee.org(чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Люди не могут протиснуться через заваленные обломками участки, не могут войти в горящее здание и найти там людей. Но это могли бы сделать дроны.

Так, крошечные беспилотники не только достаточно малы, чтобы перемещаться по тесным участкам, но также могут тянуть во много раз больше собственного веса, чтобы получать доступ к новым областям и даже открывать двери.

Они специально оборудованы для работы с большими задачами, благодаря инновационной системе крепления, которая позволяет им привязываться к объектам, прижиматься к ним и плотно прилегать.

Как сообщает издание, хотя дроны очень способны для своих небольших размеров, они все еще требуют удаленного управления от человека-оператора. Это не беспилотники с искусственным интеллектом, которые работают сами по себе. Но это не означает, что в будущем они не смогут обзавестись AI. В основном они разрабатываются для работы в экстремальных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в SpaceX собрались установить новое уникальное достижение.