SpaceX запустила Falcon 9. Видео

В субботу, 21 ноября, в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. На борту космического аппарата находится европейский спутник Sentinel-6.

Как сообщает пресс-служба компании, запуск произошел с космического стартового комплекса базы Ванденберг в штате Калифорния в 19:17 по киевскому времени.

Отмечается, что через 8 минут 19 секунд после старта первая ступень Falcon 9 совершила посадку недалеко от стартового комплекса. Спустя немногим более 58 минут после запуска с Земли спутник начал развертывание.

Добавим, что спутник Sentinel- 6 на орбите Земли будет заниматься наблюдением за подъемом уровня Мирового океана и таянием ледников из космоса. Спутник стал восьмым аппаратом проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности "Коперник". Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено построить еще шесть спутников Sentinel.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA и SpaceX запустили первый регулярный маршрут в космос.