SpaceX успешно запустила ракету с 60 интернет-спутниками

Алексей Титофф Технологии 09:27, 4.02.2021 Обновлено: 09:54, 4.02.2021

В четверг, 4 февраля, в США компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с партией из 60 коммуникационных спутников Starlink.

Запуск был произведен с мыса Канаверал во Флориде в 01:19 (08:19 по Киеву). Трансляция велась на сайте компании.

После старта ракеты ее многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще тебя люблю").

Маск в Twitter написал, что запуск был сложным: "Это было тяжело".

Добавим, что этот запуск стал 18-м по счету для компании. Ранее SpaceX запустила на орбиту 143 спутника, что стадо рекордом.

Отметим, что ранее мировой рекорд принадлежал индийской миссии PSLV-C37, что 15 февраля 2017 года смогла вместе запустить в космос 104 спутника.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, прототип межпланетного корабля Илона Маска Starship разбился при посадке.

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