SpaceX успешно запустила Falcon 9, но ракета утонула при посадке. Видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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SpaceX успешно запустила Falcon 9, но ракета утонула при посадке. Видео

Во вторник, 16 февраля, в США компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

Как сообщает сайт компании, запуск произошел в 05:59 по Киеву с площадки SLC-40 на мысе Канаверал, штат Флорида. Однако после взлета многоразовая первая ступень Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в океане, и она упала в воду.

По плану Falcon 9 должна была опуститься в 633 км от места старта, однако морские корабли SpaceX ловили створки обтекателя примерно в 700 км от места запуска.

Отметим, что до этого случая многоразовая ступень использовалась для запусков уже в шестой раз.

При этом в SpaceX подчеркнули, что ракета доставила спутники и все они вышли на орбиту.

Напомним, что ранее SpaceX в очередной раз успешно запустила ракету с 60 интернет-спутниками Starlink.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания SpaceX расширила сферу бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink, заявив, что теперь принимает предварительные заказы от потенциальных клиентов. Cкорость соединения будет варьироваться от 50 до 150 Мбит/с, а цена на данном этапе составляет 99 долларов в месяц.

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