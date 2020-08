SpaceX отправила в космос спутник для отслеживания погодных условий. Видео запуска

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска 30 августа отправила в космос ракету-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM.

Об этом сообщила пресс-служба SpaceX в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В компании уточнили, что запуск очередной партии спутников Starlink в воскресенье был отложен до 1 сентября из-за плохих погодных условий.

Ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту спутник SAOCOM 1B, который создали для отслеживания погодных условий на Земле.

С его помощью можно будет измерять влажность почвы и собирать информацию для аграрной отрасли Аргентины. Это уже второй такой спутник, первый запустили в 2018 году.

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance