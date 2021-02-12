Украинский спутник "Сич" на орбиту может вывести SpaceX Маска: детали переговоров

Украина ведет переговоры с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по сотрудничеству для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)", запланированного на декабрь-2021.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на телеканале "Первый деловой". Запись программы была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр сказал, что на сегодня космический аппарат практически готов, требуются еще окончательный анализ и технические проверки.

"Мы сейчас интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску, потому что это не так просто. Это иностранная компания", – сказал Уруский. И подчеркнул, что решение о сотрудничестве было принято президентом.

Он уточнил, что речь идет о SpaceX. "У нас реально есть окно для запуска аппарата в декабре с помощью иностранного оператора", – сказал министр.

Он добавил, что эксперты проверяют совместимость аппарата с ракетой-носителем.

Уруский также рассказал, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное положение космического аппарата.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Уруский заявил, что вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" Украине нужно до конца 2021 года.