Создана дешевая и долговечная батарея для телефонов

В США создали батарею для смартфона, которая не будет содержать кобальт. Новый аккумулятор позволит удешевить производство телефонов. При этом устройство будет работать дольше.

Как пишет Slash Gear, исследователи из Техасского университета создали литий-ионную батарею без кобальта.

Причина такой разработки содержится в дороговизне кобальта. Данный минерал один из самых дорогих в производстве современных катодов литий-ионных аккумуляторов. Цена кобальта около 28,5 тысяч долларов за тону, что значительно дороже никеля, марганца и алюминия.

В своих исследованиях ученые заменили кобальт на никель, которые занимает около 89% катода. Батарея нового типа во время синтеза имеет равномерное распределение ионов различных металлов по кристаллической структуре катода.

Новый тип аккумулятора обладает большим количеством циклов зарядки, при этом он дешевле в изготовлении. По мнению ученых, такая батарея может получить повсеместное применение – от смартфонов до электромобилей.

Отметим, что ранее ученые предложили вместо литий-ионного аккумулятора в смартфонах использовать натрий.

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