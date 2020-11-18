Создан первый в мире растягивающийся смартфон с гибким дисплеем. Фото

В Китае компания OPPO показала смартфон X 2021, экран которого может растягиваться и увеличиваться в корпусе.

Как сообщает Pocketnow, концептуальный гаджет был показан на мероприятии INNO Day 2020. В сложенном состоянии устройство похоже на обычный смартфон, но может превращаться в компактный планшет.

В обычном виде смартфон X 2021 имеет размер экрана 6,7 дюйма по диагонали, в разложенном – 7,4 дюйма. Для использования такого устройства компания OPPO подала заявки на 122 патента. Например, в смартфоне используется уникальный механизм Roll Motor с двумя электрическими моторами, что позволяет растягивать экран без риска его повреждения.

Сама гибкая панель выполнена по технологии OLED. В ее основе лежит специальная структура 2-in-1 Plate, а проприетарная технология Warp Track повышает прочность.

Отметим, что данная разработка является концептом и дата появления в продаже неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL: