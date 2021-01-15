Создан "ледяной" робот для работы в космосе. Видео

В США создали прототип двухколесного робота IceBot, которого собрали из деталей, изготовленных из льда.

Инженеры пояснили, что их целью была проверка использования льда в качестве основного конструкционного материала. Презентация прошла на конференции IROS.

Вес робота составил 6,3 кг, а размеры: 14×20×13 см. Непосредственно из льда сделаны корпус и колеса робота. Управляется механизм при помощи микросхемы, которая размещается сверху на корпусе. Контакт с роботом происходит через Bluetooth модуль. Питается IceBot от двух электродвигателей, которые закрыты кожухами, чтобы избежать перегрева.

Прототип двухколесного робота IceBot

Испытания показали, что робот может передвигаться по горизонтальной твердой поверхности при комнатной температуре, а при более низких температурах (до -17 градусов Цельсия) – двигаться по льду и даже преодолевать небольшие подъемы.

Создатели робота отметили, что "ледяного" робота можно использовать для работы в местах с низкой температурой, где в избытке присутствует водяной лед (например, в полярных областях Земли и Марса или на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна).

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