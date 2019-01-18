Сотни жертв: в Google Chrome нашлось расширение-''вор''

В популярном браузере Google Chrome нашли расширение, которое ворует платежные данные пользователей.

Отчет об угрозе опубликован в специализированном блоге компании ElevenPaths. Программа под названием Flash Reader перехватывала информацию о картах Visa, Mastercard и других платежных систем, сообщает "Лента.ру".

Все собранные данные передавались на контролируемый преступниками сервер. Опасное ПО было доступно в Chrome Web Store с начала 2018 года. За это время его установили несколько сотен человек.

Google Chrome

Жертвы получали уведомления об установке специальной программы, которая якобы была необходима для работы в сети. К сообщению прилагалась фишинговая ссылка на расширение Flash Reader.

Расширение все еще представляет серьезную угрозу для пользователей сети, несмотря на то, что вредоносная кампания приостановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что гаджетам на Android по всему миру угрожает новый опасный вирус. Он использует значок, очень похожий на Google Apps, с ярлыком “Google Play Marketplace”, чтобы замаскироваться.

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