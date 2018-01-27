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Сотни тысяч "ботов": вскрылась масштабная провокация России в Twitter

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В Twitter выяснили, что около русскоязычные "боты" около 470 тысяч раз репостилы сообщения Дональда Трампа в период президентской кампании - с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.

Об этом говорится в показаниях сотрудников соцсети, предоставленных Конгрессу США по делу о российском вмешательстве, пишет Bloomberg.

Отмечается, что сообщения от конкурента Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостилы российские "боты", собрали только 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с РФ.

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Twitter также обнаружил, что от 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее выяснилось, что Российская Федерация с помощью соцсети Facebook вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь победить кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

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Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Объект
Twitter
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