Составлен топ-10 лучших игр 2020 года

Алексей Титофф Технологии 02:48, 3.01.2021

Портал Metacritic собрал отзывы критиков в сети и назвал лучшие игры 2020 года для персонального компьютера.

По версии агрегатора, игрой года стал Half-Life: Alyx, которая набрала 93 балла их 100 возможных. В топ-10 игры отбирались по простому принципу: выше рейтинг – выше и место в топе.

Так выглядит первая самых лучших игр 2020 года по версии Metacritic:

  • Half-Life: Alyx – 93/100

  • Hades – 93/100

  • Microsoft Flight Simulator – 91/100

  • Crusader Kings III – 91/100

  • Spelunky 2 – 91/100

  • There Is No Game: Wrong Dimension – 89/100

  • Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 88/100

  • Ori and the Will of the Wisps – 88/100

  • Halo 3 (The Master Chief Collection) – 88/100

  • F1 2020 – 88/100

Добавим, что мимо топ-10 прошли такие хиты как DOOM Eternal (11 место), Death Stranding (15), Cyberpunk 2077 (18), а Assassin’s Creed Valhalla оказалась аж на 34 месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Metacritic назвал худшие игры 2020 года.

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