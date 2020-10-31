Составлен рейтинг самых популярных брендов смартфонов

В тройке лидеров популярности брендов смартфонов оказались устройства от Samsung, Huawei и Xiaomi.

Apple оказалась на четвертом месте в рейтинге, который составила международная консалтинговая компания IDC по итогу третьего квартала 2020 года, передает Gizmochina.

На первом месте оказалась корейская компания Samsung, которая за последние три месяца продала 80,4 миллиона смартфонов и получила значительную долю рынка в 22,7%. Китайская корпорация Huawei реализовала 51,9 миллионов смартфонов (14,7% рынка).

Xiaomi продала 46,5 миллиона смартфонов, что составило 13,1% мировых продаж. Отмечается, что за год китайский бренд увеличил этот показатель на 42%.

"Яблочная" компания продала 41,6 миллиона iPhone разных моделей. Пятое место после Apple заняла компания Vivo – 31,5 млн проданных устройств.

На долю других производителей смартфонов суммарно пришлось 101,7 миллиона гаджетов, которые были реализованы за три месяца. Всего было продано 353,6 млн смартфонов.

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