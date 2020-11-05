Составлен рейтинг мощных смартфонов по разной цене

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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Составлен рейтинг мощных смартфонов по разной цене

Эксперты бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг смартфонов, которые лучше всего подходят к категории с позиции цена – производительность.

Аналитики составили рейтинг, разделив устройства по цене от 225 до 675 долларов США.

В начальной категории смартфонов до 225 долларов в первой десятке оказались сразу шесть смартфонов от китайского производителя Xiaomi – Redmi. На вершине топа разместился Redmi 10X 5G с 6/128 ГБ памяти.

Смартфоны до $225

В список устройств по цене от 226 до 300 долларов попали всего пять телефонов, где на вершине снова – Redmi K30 и Redmi K30 5G. При этом в среднем ценовом сегменте оказались iQOO Z1x, vivo Y51s 5G и OPPO A72 5G.

Смартфоны от $226 до $300

Лучшим по цене от 301 до 449 долларов стал снова бренд Redmi – Redmi K30s. Далее идут realme X7 Pro 5G и Redmi K30 Pro. Категорию 450 до 674 долларов возглавил смартфон Redmi K30 Pro.

Смартфоны от $301 до $449

Среди флагманов, чья цена выше 675 долларов, на вершине рейтинга оказался смартфон iQOO 5 Pro. Высокие позиции также заняли Meizu 17 Pro и Xiaomi Mi10 Ultra с 8/128 ГБ памяти.

Смартфоны от $450 до $674
Смартфоны дороже $675

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