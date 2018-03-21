Солнечная электростанция в Чернобыле: зачем и как это предлагают сделать

Министерство экологии и природных ресурсов провело презентацию предварительного технико-экономического обоснования создания солнечной электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения.

Именно такая технология была выбрана исходя из условий этой территории. В зоне отчуждения уже частично есть необходимая инфраструктура, а особенности эксплуатации такого рода электростанции позволяют минимизировать необходимость человеческого вмешательства в ее работу в зоне постоянного радиационного воздействия. "Обозреватель" рассказывает, как именно предлагают использовать зону отчуждения для генерации электроэнергии.

Рабочие места и вклад в экономику

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, на сегодняшний день зона отчуждения подходит для развития возобновляемой энергетики поскольку там есть не только функциональная инфраструктура, но и специалисты с опытом работы в сфере энергетики.

"Эта территория может быть территорией, на которой может развиваться наука, могут развиваться инновации. Это территория, на которой может происходить сотрудничество украинских ученых с мировыми, что мы сегодня и наблюдаем", - сказал Семерак.

Реализация подобного проекта еще и позволит внести вклад в экономику страны и создать рабочие места. При этом, север Киевской области - не самое удачное место для использования потенциала солнечной энергетики, отмечает глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук. Но именно на этой территории необходимо реализовывать этот проект, отметил он.

"Мы должны воспользоваться повторной возможностью использовать частично незадействованную на сегодня транспортную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, те земли, которые не могут быть использованы под другие виды человеческой деятельности", - сказал он.

Более того, если проект будет реализован, это положительно отразится на экономической и социальной активности на прилегающих к зоне отчуждения территориях, подчеркнул Петрук.

Что предусматривает проект

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта солнечной электростанции для Украины разработала компания Tractebel Engineering при финансовой поддержке правительства Франции. Эксперты пришли к выводу, что с технической и коммерческой точки зрения в зоне отчуждения реально построить СЭС с прогнозируемой пиковой мощностью 1,2 ГВт.

На первом этапе проекта в Tractebel говорят о строительстве двух локаций. Разработчики предлагают модульную концепцию СЭС, которая состоит из восьми подстанций мощностью 150 МВт. Конструкция будет состоять из панелей из поликристаллического кремния по 335 ватт на недвижимых опорах с наклоном на 26 градусов. Они будут объединены в блоки 4х7 панелей. Разработчики предлагают использовать распределительное устройство 330 кВ подстанции ЧАЭС, что требует его частичной реконструкции.

В целом, прогнозируемая пиковая мощность в 1,2 ГВт - это немногим больше, чем вырабатывал один из четырех энергоблоков ЧАЭС, отметил вице-президент Tractebel Бернард Хаммер. Разработчики пришли к выводу, что, с одной стороны реализации проекта способствует уже существующая инфраструктура, но, с другой, усложняет его радиоактивное загрязнение территории. В частности, проект должен учитывать радиационный контроль и защиту во время строительства, эксплуатации и вывода из нее, дезактивацию оборудования, материалов и персонала, обращение с радиоактивными отходами. Эти аспекты не только накладывают ограничения, но и увеличивают затраты в сравнении с типичным проектом СЭС. Однако, по мнению разработчиков, в данном случае экономику проекта они не подрывают.

Если проект начнут реализовывать, ориентировочное время строительства одной подстанции составит порядка 17 месяцев, но можно строить несколько блоков одновременно.

На данный момент в 100 метрах от четвертого энергоблока ЧАЭС консорциум Enerparc AG - Rodina Energy Group уже построил небольшую солнечную электростанцию. Ее мощность - 1 МВт. Это пилотный проект, сейчас станция находится на стадии ввода в эксплуатацию.

Напомним, что ранее на территории зоны отчуждения был создан биосферный заповедник.