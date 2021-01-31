СМИ раскрыли особенности iPhone 13

У нового iPhone 13 будет сканер отпечатков пальцев под экраном.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров, такой метод разблокировки станет альтернативой Face ID, датчик которого в последних моделях находится в так называемой челке.

Оказалось, что использовать Face ID не всегда удобно, например, если человек носит медицинскую маску во время пандемии.

Бывший сотрудник Apple на условиях анонимности рассказал, что компания работает над оптическими сенсорами, которые будут считывать отпечаток пальца.

Предполагается, что iPhone 13 представят в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский инсайдер Мин-Чи Куо сказал, что iPhone получит новую "революционную" систему охлаждения.

Также Apple запатентовала технологию для iPhone, которая касается камеры смартфона.

Кроме того, компания запатентовала новые технологии для своих умных часов Apple Watch.

Ранее была представлена линейка смартфонов iPhone 12.