Смартфоны с Android атаковал почти неудаляемый вирус

Устройства на операционной системе Android версии 5.1 и ниже оказались в опасности – новая версия вируса-трояна может за короткое время вывести из строя ваш смартфон или планшет.

Про троян Android.Xiny, который почти невозможно очистить, рассказали разработчики антивирусной программы Dr.Web.

Вирус без разрешения пользователя устанавливает на зараженное устройство множество платных и бесплатных приложений.

Поскольку версией ОС Android 5.1 и ниже пользуются 25–26% владельцев смартфонов на Android, то потенциальное количество возможных пострадавших впечатляет.

В "Доктор Веб" считают, что создатели вируса зарабатывают на партнерских программах, получая долю выручки от разработчиков приложений.

При этом троян сам удаляет некоторые предустановленные приложения на устройствах, возможно, чтобы освободить место, а также избавляется от приложений для управления root-правами. Таким образом он лишает пользователя возможности удалить троянские компоненты, установленные в системный раздел.

Чтобы избавиться от вируса, придется заменить операционную систему, заявили в Dr.Web. По словам экспертов, другими способами удалить вредоносную программу все же возможно, но это "очень сложно".

За троянами семейства Android.Xiny эксперты наблюдают с 2015 года, и новые их модификации с расширенным функционалом появляются регулярно.

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