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Смартфоны "подглядывают" за владельцами: как это происходит

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Ряд приложений, используемых на современных смартфонах, может без ведома владельца делать скриншоты экрана или записывать видео действий, чтобы передать их третьим особам.

Об этом говорят результаты исследования группы ученых Северо-Восточного университета США, которые протестировали около 17 тыс. популярных Android-приложений.

Сначала ученые хотели выяснить, записывают ли программы звук с микрофонов мобильных устройств и не передают ли они аудиофайлы на сторонние домены.

Уличить смартфоны в сборе этой информации не удалось, но исследователи не утверждают, что приложения никогда не подслушивают. Результаты тестирования с помощью автоматизированных инструментов могут отличаться от реального опыта живых пользователей.

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Однако, была обнаружена другая подозрительная активность приложений. Некоторые из них делали снимки экрана и записывали все действия пользователей на видео. Сделанные файлы затем отправлялись на сторонние домены.

Одним из таких приложений оказался сервис доставки продуктов GoPuff, который записал видео экрана и передал его аналитической компании Appsee.

Изначально о таких действиях в политике конфиденциальности программы ничего не говорилось, однако после обращения исследователей к разработчикам в информации для пользователей появился пункт о возможном сборе "персонально идентифицируемой информации".

Как писал OBOZREVATEL, ранее американцы создали уникальный мобильный телефон.

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