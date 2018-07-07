Смартфоны "подглядывают" за владельцами: как это происходит

Ряд приложений, используемых на современных смартфонах, может без ведома владельца делать скриншоты экрана или записывать видео действий, чтобы передать их третьим особам.

Об этом говорят результаты исследования группы ученых Северо-Восточного университета США, которые протестировали около 17 тыс. популярных Android-приложений.

Сначала ученые хотели выяснить, записывают ли программы звук с микрофонов мобильных устройств и не передают ли они аудиофайлы на сторонние домены.

Уличить смартфоны в сборе этой информации не удалось, но исследователи не утверждают, что приложения никогда не подслушивают. Результаты тестирования с помощью автоматизированных инструментов могут отличаться от реального опыта живых пользователей.

Однако, была обнаружена другая подозрительная активность приложений. Некоторые из них делали снимки экрана и записывали все действия пользователей на видео. Сделанные файлы затем отправлялись на сторонние домены.

Одним из таких приложений оказался сервис доставки продуктов GoPuff, который записал видео экрана и передал его аналитической компании Appsee.

Изначально о таких действиях в политике конфиденциальности программы ничего не говорилось, однако после обращения исследователей к разработчикам в информации для пользователей появился пункт о возможном сборе "персонально идентифицируемой информации".

Как писал OBOZREVATEL, ранее американцы создали уникальный мобильный телефон.