Смартфоны Android в опасности из-за известного приложения: как защититься

Миллионы владельцев смартфонов на платформе Android в опасности по вине Google. Встроенное популярное приложение несет в себе скрытую угрозу – система начала предупреждать пользователей о том, что мессенджер Google Allo заражен.
Речь идет о проекте Allo, который был закрыт еще с марта 2019 года и в свежих обновлениях Android этот мессенджер автоматически удалялся. Но на старых устройствах, которые не получают обновлений, это приложение до сих пор остается и является потенциальной угрозой безопасности. В принципе, приложение можно установить и сейчас, если скачать из интернета файл APK.
Как сообщает Android Authority, проблема с безопасностью затрагивает в основном фирменные смартфоны Google, в том числе Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, с установленным антивирусом Avast, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
Предупреждение
В предупреждении система советует удалить Google Allo немедленно. Пока компания никак ситуацию не прокомментировала.
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