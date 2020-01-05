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5 января • обновлено в 10:06
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Смартфоны Android в опасности из-за известного приложения: как защититься

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Миллионы владельцев смартфонов на платформе Android в опасности по вине Google. Встроенное популярное приложение несет в себе скрытую угрозу – система начала предупреждать пользователей о том, что мессенджер Google Allo заражен.

Речь идет о проекте Allo, который был закрыт еще с марта 2019 года и в свежих обновлениях Android этот мессенджер автоматически удалялся. Но на старых устройствах, которые не получают обновлений, это приложение до сих пор остается и является потенциальной угрозой безопасности. В принципе, приложение можно установить и сейчас, если скачать из интернета файл APK.

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Как сообщает Android Authority, проблема с безопасностью затрагивает в основном фирменные смартфоны Google, в том числе Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, с установленным антивирусом Avast, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.

Предупреждение

Предупреждение

Смартфоны Android в опасности из-за известного приложения: как защититься

В предупреждении система советует удалить Google Allo немедленно. Пока компания никак ситуацию не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, смартфоны iPhone 5 грозят превратятся в "кирпичи". На них будет невозможно использование магазина App Store и сервиса iCloud, нельзя будет просматривать веб-страницы и сообщения электронной почты.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обзор техники
Место
Украина
Теги
безопасность мобильный телефон
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