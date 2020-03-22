Из какого материала лучше брать смартфон: плюсы и минусы всех вариантов

В современных смартфонах присутствует огромное количество ненужных функций и наворотов, на которые ведутся доверчивые покупатели, при этом не обращая внимания на действительно важные факторы.
Поговорим о материалах, из которых изготовлены корпуса ваших телефонов и определим лучший из имеющегося на сегодня.
Металл
Начнем наш обзор материалов корпуса для смартфона с рассмотрения плюсов и минусов металла.
Пример металлического смартфона
В таком виде телефон смотрится как дорогой аппарат. Даже самый бюджетный Xiaomi, облаченный в эти "доспехи", даст фору любому пластиковому iPhone или Samsung.
Преимущества
"Внешность". Смотрится дорого. Выглядит как устройство, которое не стыдно показать своему другу-"олигарху", который ходит со "стареньким" кнопочным Vertu.
Теплопроводность. Можно отнести к плюсам и то, что металл охлаждает. В жаркий летний день самое то! Любой участок вашего тела можно будет охладить за считанные секунды.
Недостатки
Деформация. Металл, увы, гнется. Видели, как многие носят свои "умные" телефоны в заднем кармане штанов? Достаточно один раз так присесть — и вашему девайсу "крышка". С iPhone когда-то была подобная история, когда Apple сделала свои "революционные" устройства еще тоньше, и это вышло им боком.
Плохой сигнал. Радиоволны не могут пробиться сквозь металлическую оболочку. Те же iPhone однажды столкнулись с этим неприятным явлением. Да и Samsung в свое время не избежали аналогичной ситуации. И это мы не говорим о невозможности реализации беспроводной зарядки в таком корпусе.
Теплопроводность. Вам не показалось — это еще и минус, ведь металл в процессе может нагреться настолько, что вам можно будет выбрасывать плиту и сковородку, чтобы жарить яичницу. Мы, конечно, шутим, но это недалеко от истины.
Вывод: телефон модный, но проблемный.
Пластик
Смартфоны из пластика могут быть…
Пример пластикового смартфона
…разноцветными и изогнутыми. Конечно, они дешевые. Но при этом дорогие. Парадокс.
Преимущества
Цена. Дешевые в производстве.
Прочность. Пластик, дополненный другим материалом, делает смартфон практически неубиваемым.
Хороший сигнал. Радиоволны свободно проходят сквозь пластик, вне зависимости от его толщины.
Цветовая палитра. Хотите розовый телефон? А серобуромалиновый? – Любой каприз за ваши деньги.
Недостатки
"Внешность". Выглядит непрезентабельно.
Тактильные ощущения. В руках ощущается как-то буднично.
Пачкается. Со временем может даже поменять цвет, просто пробыв какое-то время в карманах джинсов.
Как итог: дешево, но сердито.
Стекло — предел мечтаний?
Стекло…
Пример стеклянного смартфона
…бьется. Оно хрупкое. Но какое красивое! Что тут еще добавить?
Преимущества
Хороший сигнал. Радиоволнам дорога открыта!
Роскошный дизайн. Сделать шедевр, потрясающий умы, с таким материалом представляется легко.
Тактильные ощущения. В руках стеклянный аппарат чувствуется как нечто премиальное. Им также можно охладить ладони и тело.
Недостатки
Бьется.
Царапается.
Скользит в руках.
Мобильный телефон, выполненный из стекла, как дорогая ваза: если он однажды разобьется, ты потом его уже не склеишь. Поэтому с ним нужно быть предельно осторожным всегда.
В конце наш вам маленький совет: покупайте для "братьев наших меньших" чехлы и защитные стёкла. Это сохранит вам кучу денег и нервов, а им – жизнь. И даже с такой защитой будьте предельно внимательны и цените то, что находится в ваших руках.
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