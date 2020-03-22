Из какого материала лучше брать смартфон: плюсы и минусы всех вариантов

В современных смартфонах присутствует огромное количество ненужных функций и наворотов, на которые ведутся доверчивые покупатели, при этом не обращая внимания на действительно важные факторы.

Поговорим о материалах, из которых изготовлены корпуса ваших телефонов и определим лучший из имеющегося на сегодня.

Металл

Начнем наш обзор материалов корпуса для смартфона с рассмотрения плюсов и минусов металла.

Пример металлического смартфона

В таком виде телефон смотрится как дорогой аппарат. Даже самый бюджетный Xiaomi, облаченный в эти "доспехи", даст фору любому пластиковому iPhone или Samsung.

Преимущества

"Внешность" . Смотрится дорого. Выглядит как устройство, которое не стыдно показать своему другу-"олигарху", который ходит со "стареньким" кнопочным Vertu.

Теплопроводность. Можно отнести к плюсам и то, что металл охлаждает. В жаркий летний день самое то! Любой участок вашего тела можно будет охладить за считанные секунды.

Недостатки

Деформация . Металл, увы, гнется. Видели, как многие носят свои "умные" телефоны в заднем кармане штанов? Достаточно один раз так присесть — и вашему девайсу "крышка". С iPhone когда-то была подобная история, когда Apple сделала свои "революционные" устройства еще тоньше, и это вышло им боком.

Плохой сигнал . Радиоволны не могут пробиться сквозь металлическую оболочку. Те же iPhone однажды столкнулись с этим неприятным явлением. Да и Samsung в свое время не избежали аналогичной ситуации. И это мы не говорим о невозможности реализации беспроводной зарядки в таком корпусе.

Теплопроводность. Вам не показалось — это еще и минус, ведь металл в процессе может нагреться настолько, что вам можно будет выбрасывать плиту и сковородку, чтобы жарить яичницу. Мы, конечно, шутим, но это недалеко от истины.

Вывод: телефон модный, но проблемный.

Пластик

Смартфоны из пластика могут быть…

Пример пластикового смартфона

…разноцветными и изогнутыми. Конечно, они дешевые. Но при этом дорогие. Парадокс.

Преимущества

Цена . Дешевые в производстве.

Прочность . Пластик, дополненный другим материалом, делает смартфон практически неубиваемым.

Хороший сигнал . Радиоволны свободно проходят сквозь пластик, вне зависимости от его толщины.

Цветовая палитра. Хотите розовый телефон? А серобуромалиновый? – Любой каприз за ваши деньги.

Недостатки

"Внешность" . Выглядит непрезентабельно.

Тактильные ощущения . В руках ощущается как-то буднично.

Пачкается. Со временем может даже поменять цвет, просто пробыв какое-то время в карманах джинсов.

Как итог: дешево, но сердито.

Стекло — предел мечтаний?

Стекло…

Пример стеклянного смартфона

…бьется. Оно хрупкое. Но какое красивое! Что тут еще добавить?

Преимущества

Хороший сигнал . Радиоволнам дорога открыта!

Роскошный дизайн . Сделать шедевр, потрясающий умы, с таким материалом представляется легко.

Тактильные ощущения. В руках стеклянный аппарат чувствуется как нечто премиальное. Им также можно охладить ладони и тело.

Недостатки

Бьется .

Царапается .

Скользит в руках.

Мобильный телефон, выполненный из стекла, как дорогая ваза: если он однажды разобьется, ты потом его уже не склеишь. Поэтому с ним нужно быть предельно осторожным всегда.

В конце наш вам маленький совет: покупайте для "братьев наших меньших" чехлы и защитные стёкла. Это сохранит вам кучу денег и нервов, а им – жизнь. И даже с такой защитой будьте предельно внимательны и цените то, что находится в ваших руках.

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