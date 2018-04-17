Следом за Twitter во всем мире "упал" еще один популярный интернет-сервис

В ряде стран мира наблюдались проблемы в работе видеосервиса YouTube.

"Проблемы в работе YouTube наблюдаются с 11:51 по времени Восточного побережья США (18:51 Киев)", - сообщили на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно карте пользователей YouTube, больше всего сбоев наблюдалось в Казахстане.

Также, сообщения о неполадках поступали из Аргентины, Чили, Бразилии, Перу, Мексики, США, Польши, Испании, Франции, Германии, Украины.

Как сообщал "Обозреватель", в этот же день из строя вышел сервис Twitter по всему миру.

А до этого, проблемы наблюдались у пользователей Viber из-за блокировки динамических адресов Amazon, которые использовал запрещенный в РФ Telegram для обхода блокировки.