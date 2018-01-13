Метро Илона Маска через Киев: украинцам объяснили важность грандиозного проекта

Украинские города на схеме представленного Илоном Маском концепта пятого вида транспорта — пневмопоезда на магнитной подушке Hyperloop — свидетельствует об интересе мира к нашей стране, но этого недостаточно, чтобы остаться в проекте.

Об этом в эфире ObozTV заявил футуролог Алексей Толкачев.

"То, что Украина оказалась в центре внимания этого проекта свидетельствует о том, что хоть кто-то в мире понимает выгодность географического положения Украины. Другое дело, что я боюсь, что когда Маск будет объединять Украину со всем миром, то мы до тех пор не сможем достроить свое метро на Троещину", - отметил он.

По его словам, перед реализацией подобного проекта будет стоять очень много проблем.

"Не понятно, как он справляется с геологической спецификой. Нарисованный вариант прекрасен, но остается вопросом насколько он будет реализован. Нужно, чтобы кроме географического положения, Украина была привлекательной как страна, в которой происходит что-то интересное. То есть, эти линии метро свидетельствуют о нашем потенциале", - констатировал Толкачев.

При этом футуролог добавил, что Украине нужно доказывать свою полезность для мира.

"Мы вырабатываем 0,5% мирового ВВП. Если завтра Украины не станет, то мир ничего не потеряет", - подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американская компания Hyperloop One провела испытания инновационной скоростной транспортной системы Hyperloop, в рамках которой сумела внутри трубы разогнать поезд до скорости 310 километров в час.