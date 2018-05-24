Сигнал оккупантам от Украины: появилось видео испытаний нового мощного оружия

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" вместе с иностранными партнерами провели испытания нового боевого модуля.

Как сообщается на странице КБ "Луч" в Facebook, новый модуль размещается на шасси бронированной техники и оснащается современными управляемыми ракетами "Скиф".

Также боевой модуль оборудован системой наведения, которая позволяет применять его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню с динамической защитой.

Более того, система наведения в новом боевом модуле позволяет использовать его для поражения малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танка в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Отмечается, что при испытании все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%.

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