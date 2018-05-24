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Сигнал оккупантам от Украины: появилось видео испытаний нового мощного оружия

8.3тЧитать новость на украинском

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" вместе с иностранными партнерами провели испытания нового боевого модуля.

Как сообщается на странице КБ "Луч" в Facebook, новый модуль размещается на шасси бронированной техники и оснащается современными управляемыми ракетами "Скиф".

Также боевой модуль оборудован системой наведения, которая позволяет применять его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню с динамической защитой.

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Более того, система наведения в новом боевом модуле позволяет использовать его для поражения малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танка в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Отмечается, что при испытании все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала разработку собственного Javelin.

Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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