Шпионский спутник России распался в космосе: Кремль скрыл фиаско

Российский шпионский спутник распался в космосе. Доказательства этого обнаружили ВВС США.

Как пишет Daily Mail, к такому выводу пришел также эксперт НАСА Джонатан Макдауэлл. По его словам, десять фрагментов обломков, обнаруженных на орбите, доказывают, что сверхсекретный российский спутник-шпион распался в космосе.

Он заявил, что спутник "Космос-2491", построенный в Москве, вышел на орбиту в середине декабря.

Шпионский спутник России распался в космосе Иллюстрация

Считалось, что космический зонд является частью проекта Nivelir, российской программы по производству маневренных спутников, используемых для проверки других космических объектов.

"В декабре 2013 года Россия запустила... три военных спутника связи и четвертый, первоначально необъявленный, впоследствии получивший название" Космос-2491", - утвержджает он.

Затем, по данным эксперта, в декабре 2019-го объект развалился на части прямо в космосе.

Кремль не прокомментировал потерю зонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конструкции российского разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, нашлась трещина.

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