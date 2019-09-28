Сеть взорвалась страшилками о новом конце света: названа дата

В сети запаниковали из-за нового конца света, заявив, что 3 октября в Землю якобы врежется гигантский астероид.

Как пишет МК, волну фейков подняли так называемые конспирологи. Они утверждают, что речь идет об астероиде с названием 2007 FT3 диаметром 340 километров, полностью повторяя легенду учений американского агентства NASA.

Так, именно такой выдуманный сценарий использовали ученые, отрабатывая ситуацию космической катастрофы около года назад.

Задача гласила, что космический объект был обнаружен месяц назад и изначально шансы на его столкновение оценивались как 1 к 50 000, а впоследствии – как 1 к 100.

Размер "астероида" оценивается в 100-300 метров, а расстояние до Земли на момент обнаружения примерно равнялось 57 миллионам километров. К действительности вся эта информация отношения не имела.

Отметим, астероид 2007 FT3 действительно существует, однако минимальное расстояние, на котором он пройдет от Земли, составляет значительно больше ста миллионов километров.

Иллюстрация Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2019 года NASA провели общепланетарные учения на случай столкновения Земли с огромным астероидом, однако они не увенчались успехом.

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