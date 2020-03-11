Ураган, сметавший все на своем пути: как в СССР разработали свое самое мощное оружие

Боевая машина реактивной артиллерии — БМ-13, получившая в народе название "Катюша", была представлена советскому руководству незадолго до начала Второй мировой войны.

Поначалу снаряды, установленные на грузовике, никого не впечатлили, но когда был произведен залп, министр обороны Семен Тимошенко упрекнул своего зама в том, что тот ничего не говорил ему о существовании такого оружия.

Решение о начале серийного производства "Катюши" было принято накануне нападения Германии на СССР – 21 июня.

Боевое крещение

Это была супер секретная разработка, поэтому каждая БМ-13 была снабжена взрывным устройством, чтобы в случае отступления уничтожить себя, не позволив врагу получить доступ к передовой технологии.

Впервые "Катюша" была использована в боевых условиях в районе Орши, города на территории современной Беларуси. Это произошло 14 июля, отрядом, в который выходили 7 БМ-13, командовал капитан Иван Флеров.

Орша являлась ключевым транспортным узлом, который на тот момент немецкие войска уже успели захватить. Здесь было сосредоточено большое количество боеприпасов и войск.

В первом же бою "Катюша" блестяще себя показала, немцы были обращены в бегство. По итогам боя руководитель генштаба немецкой армии Франц Гальдер в дневнике отметил, что советские войска использовали новейшее оружие, неизвестное ранее. Вихрь снарядов буквально стер с лица земли железнодорожный вокзал в Орше.

Оружие возмездия

Противник был поражен и обескуражен способностью "Катюши" за несколько секунд выпускать такое большое количество снарядов, покрывая огромную территорию. Огневая мощь была практически такой же, как у 70 тяжелых артиллерийских пушек. Однако в отличие от них, БМ-13 обладала высокой мобильностью, способностью оперативно перемещаться с одного места на другое, из-за чего ее было невероятно сложно выследить.

"Катюши" использовались таким образом, чтобы установить расположение батареи не представлялось возможным. Поэтому у противника не было шансов нанести точный ответный удар. В 1942 году "Катюш" усовершенствовали, когда начали устанавливать на грузовики Studebaker американского производства, обладавшие гораздо большей скоростью и мощью, чем советские аналоги.

Продемонстрировав в боях высокую эффективность, было решено сформировать новые подразделения "Катюш" для отправки на фронт. В результате это оружие стало одним из символов победы Советского Союза во Второй мировой.

Батарея Флерова, самой первой поразившая немцев под Оршей, до начала октября оказывала сопротивление немецким войскам на подступах к Москве. В районе Вязьмы бригада попала в окружение: выпустив все ракеты, установки были уничтожены. Капитан Флеров был награжден посмертно.

Секретный ингридиент

Немцы никак не могли добраться до нового оружия, хоть и сильно этого хотели. Такое задание было поручено Отто Скорцени. Однако когда немцам все же удалось "Катюшу" заполучить, они выяснили, что не в состоянии ее копировать. Немцы так и не смогли получить особый порох, обеспечивавший ракете длительный и стабильный полет. Им удалось разработать свой аналог, по сути, 6-ствольный миномет.

Но мощь "Катюши" была на порядок больше, так как она могла выпускать до 16 ракет. К тому же нацистский миномет не обладал высокой мобильностью, обладал низкой дальностью, а после стрельбы оставлял в небе след, по которому можно было определить нахождение установки.

Название "Катюша" установка получила, благодаря популярной песне, в которой лирическая героиня переживала за молодого человека, отправленного на войну. Есть еще одна версия: связанная с тем, что первые "Катюши" выпускались на заводе имени Коминтерна, расположенном в Воронеже.

Малоизвестные факты

1. Первые образцы реактивных снарядов были разработаны в начале 20-х годов в Риге Александром Типайнисом. Установка называлась "Оскарс". Документация была похищена у разработчиков НКВД и переправлена в СССР.

2. Реактивные снаряды активно использовали советские истребители против японской армии во время боев на Халгин-Голе в 1939 г.

3. У "Катюш" было еще одно имя — "Раиса Сергеевна", по абревиатуре РС (реактивный снаряд).

4. В 1943 г. у "Катюши" появился брат "Андрюша" — реактивная установка БМ-13-12, оснащенная надкалиберными снарядами.

5. У БМ-13 было несколько модернизаций, последняя проводилась в 1966 г.

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