Оружие СССР времен "холодной войны", которое держали в тайне: что о нем известно

Советский Союз на протяжении нескольких десятилетий соперничал с США в "холодной войне", успев за это время выпустить массу видов оружия, которое держалось в секрете.

Расскажем о самых интересных разработках, о которых стало известно не так давно.

ВВА-14

Во времена "холодной войны важным ресурсом всегда обладали подводные лодки. Чтобы им противодействовать, обе стороны разрабатывали контрмеры, чтобы находить и ликвидировать такие суда. Одним из самых эффективных способов борьбы с подводными лодками стали противолодочные самолеты, вооруженные продвинутыми гидроакустическими системами и боевыми торпедами.

Отдельно стоит сказать про модель ВВА-14. В ней одновременно удалось совместить возможности экранолета, гидросамолета, торпедоносца и бомбардировщика. Этот самолет имел возможность совершить взлет по вертикали за счет наличия сразу 12 турбореактивных двигателей. Находясь над водой, ВВА-14 мог задействовать экранный эффект, а на большой высоте был самым обычным самолетом.

Первый вылет этого самолета состоялся в 1974 году. Однако проект оказался настолько сложным, что его было решено заморозить. Все прототипы, появившиеся к тому моменту, было решено ликвидировать. До наших дней сохранился один-единственный экземпляр. Он находится в центральном музее военно-воздушных сил в Монино, однако не имеет двигателя и крыльев.

2Б1 "Ока"

В Советском Союзе существовало одно из мощнейших артиллерийских орудий – 420-миллиметровый миномет. Он был способен отправить снаряд весом 750 кг на расстояние до 45 километров.

Но у этой установки был существенный недостаток – отсутствие противооткатного устройства. После каждого выстрела миномет отбрасывало примерно на 5 метров. В 1960 г.. от него было решено отказаться, выбор был сделан в пользу управляемых ракет.

Тяжелый танк Т-35

Эта модель появилась в СССР в 1932 году. У танка было 5 башен, способных вести огонь во всех направлениях. Основная башня была оснащена 45-миллиметровым орудием, а остальные – пулеметами.

Внутри было слишком тесно, при этом из-за массы в 50 тонн он не мог развиваться скорость быстрее 28 км/ч. К тому же имел тонкую броню – максимум 30 мм. В результате уже к моменту своего создания он был признан устаревшим.

Ту-2Ш "Огненный еж"

Это штурмовой самолет, спроектированный советскими инженерами к концу Великой Отечественной войны. Свое название он получил за батарею, состоящую из 88 автоматов ППШ.

Предполагалось, что летчик должен лететь максимально низко, ведя плотный огонь по пехоте противника. Плотный огонь велся через бомбовый отсек. На деле модель оказалась непрактичной, от массового производства решено было отказаться.

МиГ-105

Экспериментальный орбитальный самолет Миг-105 в СССР получил прозвище "Лапоть", благодаря своему запоминающемуся внешнему виду.

Такие самолеты предназначались для контроля за околоземным пространством, также обладали возможностью отражать атаки противника, в данном случае войск НАТО, которые могли последовать из внешних слоев атмосферы.

Предполагалось, что на орбиту самолет можно будет вывести, благодаря ракетному ускорителю на твердом топливе. Позже он должен был отстыковаться от МиГа. Однако уже во время пробного запуска начались проблемы: при посадке случилась авария. Вскоре от проекта решили окончательно отказаться из-за его слишком высокой стоимости. Орбитальный самолет был признан нерентабельным.

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