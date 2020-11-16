Звездопад Леониды достигнет пика 16-17 ноября: как увидеть в Украине

В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, в ночном небе можно наблюдать пик звездопада Леониды. Яркий метеоритный дождь будет заметен в разных странах мира, включая Украину.

В пик потока можно будет увидеть в небе до 20 метеоров в час. Для этого следует найти в ночном небе созвездие Льва, в котором находится радиант метеоров. Лучшие условия для наблюдений – вторая половина ночи, ближе к утру, вдали от городских огней.

При этом стоит быть особенно внимательным, так как Леониды пролетают в небе со скоростью 254 тысячи 920 километров в час – это самый быстрый из известных метеорных потоков).

Леониды – яркие быстрые метеоры, название которых произошло от их радианта – визуального источника вылетающих метеоров – созвездия Льва (англ. Leo). Но наблюдать звездопад можно и в других частях неба.

Звездопад Леониды можно наблюдать и в Украине Pinterest

Метеоритный поток Леониды образуется из-за того, что наша планета пролетает вблизи обломков кометы Темпеля-Туттеля, сгорающими при входе в атмосферу и образующими яркие вспышки света. Пик интенсивности звездопада приходится на каждые 33 года, что связано с возвращением кометы-прародительницы к Солнцу. Каждый год интенсивность потока метеоров разная – зависимо от плотности шлейфа обломков, через который проходит Земля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что наблюдать в небе в ноябре 2020 года: Леониды, Тауриды, Марс, Уран, Меркурий, комета и затмение Луны.