Звездопад Квадрантиды пролетит над Украиной в новогодние выходные: как увидеть

В ночь со 2 на 3 января, а также с 3 на 4 января в Северном полушарии, включая Украину, можно будет наблюдать пик мощного метеорного потока Квадрантиды.

В это время можно увидеть более 100 "падающих" звезд в час, а их скорость может достигать 40 километров в час.

Лучше всего наблюдать явление после полуночи, на открытой местности, вдали от городских огней. Радиант потока – визуальный источник метеоров – следует искать в созвездии Волопаса, рядом с созвездиями Дракона и Геркулеса ниже Большой Медведицы.

Квадрантиды активны ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. В максимум активности потока астрономы фиксировали до 200 метеоров в час.

Квадрантиды: карта ночного неба

Считается, что прародителем Квадрантид стал астероид 2003 EH1, который был открыт в 2003 году. Ученые полагают, что он представляет собой остатки кометы, обнаруженной еще в 15 веке.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь ярких астрономических событий 2021 года. Так, ожидается четыре затмения, три суперлуния и несколько мощных метеорных потоков. Кроме того, сообщалось, что 21 декабря газовые гиганты Юпитер и Сатурн прошли на рекордном расстоянии друг от друга. Фото сближения показал бывший астрофизик NASA.