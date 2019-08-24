Жизнь за пределами Солнечной системы: ученые сделали важное открытие

Экзопланеты, которые располагаются далеко за пределами Солнечной системы, могут иметь более гостеприимные и пригодные условия для зарождения и процветания жизни, чем Земля.

К такому выводу пришла группа ученых во главе с доктором Стефани Олсон из Университета Чикаго, пишет Independent.

"Условия на некоторых экзопланетах с благоприятной схемой циркуляции океана могут больше подходить для поддержания жизни, которая является более обильной и активной, чем жизнь на Земле", – сказала исследовательница на Конгрессе по геохимии имени Гольдшмидта в Барселоне.

В последние годы ученые обнаружили огромное количество экзопланет, вращающихся вокруг других звезд за пределами Солнечной системы. Но все они очень далеко – их не могут достичь даже самые быстрые космические зонды, и их трудно увидеть в деталях даже в самые современные телескопы. Исследователи работают над разными способами узнать о тех мирах, и создают сложные модели того, как формируются планеты и их климат. Сочетая наблюдения за планетами с этими моделями, ученые имеют целью понять, в каком из этих миров может быть жизнь.

Для проведения исследования команда во главе с Олсон изготовила модели экзопланет с помощью программного обеспечения NASA, которое позволяет создавать модели возможного климата и океанов, которые могли бы существовать на этих планетах.

Ученые рассматривали процесс в океанах Земли, который позволяет жизни укореняться на нашей планете, и исследовали, может ли тот же процесс происходить в других местах Вселенной.

"Жизнь в океанах Земли зависит от процесса апвеллинга – подъема питательных веществ из темных глубин океана до освещенных солнцем участков, где существует фотосинтез. Большие поставки питательных веществ означает большую биологическую активность. Это условия, которые нам нужно искать на экзопланетах", – сказала Олсон.

"Мы использовали модель циркуляции океана, чтобы определить, какие планеты будут иметь эффективный апвеллинг, и, таким образом, имеют особенно гостеприимные океаны. Мы обнаружили, что большая плотность атмосферы, более медленные темпы вращения вокруг звезд и наличие континентов приводят к более высокому темпу апвеллинга", – объяснила она.

По словам исследовательницы, выводы ее команды показывают, что ученым нужно будет оптимизировать свой поиск планет, где жизни проще зародиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее марсоход NASA снял странные кадры, на которых якобы можно увидеть силуэты инопланетян.

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