Жил задолго до динозавров: ученые нашли останки древнего монстра. Фото

Исследователи из Цюрихского университета нашли останки древнего монстра – акулы, которая напоминала змею по форме.

По данным издания Livescience, палеонтологи получили редкую возможность изучить скелет чудовищного морского хищника, принадлежащего к роду Phoebodus saidselachus, чьим окаменелостям насчитывается приблизительно 360 лет.

По мнению исследователей, древняя акула была около 18 метров в длину. Этот гигант, по приблизительными подсчетам, вымер около 2,6 млн лет назад.

Хребет древней акулы Phoebodus livescience

"Акулы- Phoebodus жили задолго до того, как динозавры и кошмарный Мегалодон вошли в историю планеты. Но до этого исследования ученые мало что знали о том, как выглядела Phoebodus. Поскольку скелеты акулы состоят из мягкого хряща, а не окаменелой кости, они со временем разрушаются и исчезают", – сказано в материале.

Древнюю окаменелость ученым повезло найти на горном хребте Антиатлас в Марокко. Исследователи не стали вытаскивать скелет из камня, чтобы не повредить.

Окаменелость древней акулы Everything Dinosaur Blog

Phoebodus saidselachus имела змееподобную форму, плоскую голову и длинную челюсть с необычным строением зубов – трехстворчатые резцы были закруглены вовнутрь. Эта особь напоминает реликтовых плащеносных акул, из которых редкие виды живут на планете по сей день.

Реликтовая плащеносная акула, на которую могла быть похожа Phoebodus Scott Eisen

"Мы были очень рады этому открытию. Окаменелости очень хорошо сохранились, потому что они находились в условиях низкого содержания кислорода, где разлагающиеся организмы не могли их повредить", — рассказали авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно китайские ученые обнаружили в Западной Австралии следы самой древней формы сложной жизни.

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