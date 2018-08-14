Землю ждет аномальная жара: появился пугающий прогноз на пять лет

На Земле в течение ближайших пяти лет ожидаются теплые зимы и аномальная жара.

К такому выводу пришли климатологи, отметив, что разрабатывают новый метод прогнозирования температуры. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

По данным ученых, тренд на аномально высокие значения для температуры моря будет сохраняться в течение более длительного времени. Флориан Севелле из университета Бреста и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов разработали климатическую модель, построенную на базе математических принципов.

Она позволяет предсказать не только среднестатистические температуры и тенденции, но и определить вероятность экстремальных сценариев.

По словам ученых, в 2018 году возникновение аномальной жары превышает 64%, в то время, как в 2019-2020 годах — 58%.

Средние температуры будут выше нормы примерно на 0,1 С°. В связи с этим повысится частота засухи и других погодных аномалий. По предварительным данным, ситуация нормализуется после 2022 года, однако показатели в океанах будут еще долго превышать норму.

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