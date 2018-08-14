МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Землю ждет аномальная жара: появился пугающий прогноз на пять лет

9.7тЧитать новость на украинском

На Земле в течение ближайших пяти лет ожидаются теплые зимы и аномальная жара.

К такому выводу пришли климатологи, отметив, что разрабатывают новый метод прогнозирования температуры. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

По данным ученых, тренд на аномально высокие значения для температуры моря будет сохраняться в течение более длительного времени. Флориан Севелле из университета Бреста и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов разработали климатическую модель, построенную на базе математических принципов.

Новости
Катастрофы нет: у Порошенко отменили "засуху" в Крыму

Она позволяет предсказать не только среднестатистические температуры и тенденции, но и определить вероятность экстремальных сценариев.

По словам ученых, в 2018 году возникновение аномальной жары превышает 64%, в то время, как в 2019-2020 годах — 58%.

Средние температуры будут выше нормы примерно на 0,1 С°. В связи с этим повысится частота засухи и других погодных аномалий. По предварительным данным, ситуация нормализуется после 2022 года, однако показатели в океанах будут еще долго превышать норму.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор проекта по изменениям климата Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук рассказала о катастрофических последствиях глобального потепления.

Читайте все новости по теме "Глобальное потепление" на OBOZREVATEL.

Темы
Глобальное потеплениеИсследование ученых
Объект
Засуха
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
5
Интересно
21
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги