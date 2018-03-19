Землю накрыла мощнейшая за год магнитная буря: инфографика

В ночь с 18 на 19 марта была зафиксирована самая мощная магнитная буря год, о чем свидетельствует показательная инфографика.

В целом нестабильная геомагнитная обстановка на Земле будет наблюдаться еще несколько дней - до 24-25 марта, передает УНИАН.

Пик бури пришелся на час ночи по киевскому времени. В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале.

В 2018 году подобных событий не наблюдалось, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 2 способны заметно влиять на энергетические системы, расположенные на высоких широтах (более слабые события вызывают у них лишь незначительные флуктуации), а также влияют на космические аппараты.

Колебания могут сохраниться до конца дня, однако пика более достигать не должны.

Как сообщал "Обозреватель", ближайшие 10 дней для украинцев будут знаменоваться практически непрерывными геомагнитными колебаниями.